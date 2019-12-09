وسط استمرار الاحتجاجات الشعبية.. إصابة 6 جنود عراقيين إثر سقوط 4 صواريخ كاتيوشا قرب مطار بغداد الدولي
أهم العناوين
جرينتش+2 04:53
جراء عملية الشمراني.. احتجاز جميع الضباط السعوديين المتدربين بقاعدة فلوريدا للتحقيق

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني