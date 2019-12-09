النقابات المهنية تنفذ وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال

عمان – بترا

نفذت النقابات المهنية اليوم الاثنين وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي أمام مجمع النقابات.

ورفع المشاركون في الوقفة يافطات تطالب بالعمل على إطلاق سراح الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، وصور لبعض الأسرى، تخللها قراءة الفاتحة على روح الشهيد الأسير سامي أبودياك وأرواح الشهداء.

وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني ان الشهيد البطل سامي ابودياك هو شهيد الأردن وفلسطين وان الأردن قدم العديد من أبنائه فداء لفلسطين الحبيبة.

ووجه التحية للأسرى الأبطال القابعين خلف قضبان الاحتلال، الذين يتعرضون لكل انواع الضغط والترهيب بكل إرادة و شموخ.

واشاد بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني الداعمة لأبنائه أينما كانوا، وبجهوده الجبارة وموقفه الهاشمي التاريخي من القضية الفلسطينية والقدس الشريف وتوحيد الصف الداخلي لمواجهة كل التحديات، ودعمه للقضية الفلسطينية والقدس.

وأدان باسم النقابات المهنية تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو التي تحدث فيها عن مساعيه بضم منطقة غور الأردن إلى اسرائيل.