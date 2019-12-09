السجن 8 سنوات لشاب خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية بعمان

أصدرت محكمة أمن الدولة، الإثنين، حكما بالسجن 8 سنوات بحق متهم خطط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان وموظفيها عام 2018.

المحكمة، خلال جلسة ترأسها رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، حكمت على المدان المدعو خالد أبوريا (33 عاما)، بعد إدانته بتهم القيام بأعمال إرهابية من شأنها الإخلال بالنظام العام وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم خلافا لأحكام المادتين 2 و 7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

ووفقا للائحة الاتهام “إثر الأحداث الدائرة في غزة ونقل السفارة الأميركية إلى القدس وخلال شهر حزيران/يونيو 2018 تولدت لدى المتهم فكرة القيام بعملية عسكرية ضد السفارة الإسرائيلية في عمان”.

المدان خطط لـ “تنفيذ عمليته باستخدام سلاح ناري (…) لإطلاق عيارات نارية ضد السفارة والعاملين فيها لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين”.

وبحسب اللائحة، استفتى أبو ريا شيوخ حول جواز تنفيذه الاعتداء، وألقي القبض عليه في تموز/يوليو 2018.

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