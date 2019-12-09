استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة وهطول امطار الخير اليوم وغدا

تبقى المملكة اليوم تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة المرافقة للمنخفض الجوي، مع سقوط الامطار على فترات في أنحاء مختلفة من المملكة، ويُتوقع أن تكون غزيرة احياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء باردا وغائما جزئياً الى غائم احياناً، مع سقوط الامطار على فترات في شمال ووسط المملكة، يحتمل ان تكون الهطولات غزيرة في ساعات الصباح خاصة في المناطق الشمالية من المملكة يصحبها البرق والرعد وتساقط البرد أحياناً، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه، وفي ساعات ما بعد الظهر تميل الاجواء الى الاستقرار بشكل تدريجي، وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة يوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة نسبياً في اغلب المناطق ولطيفة في الاغوار والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية اليوم من 13الى 9 درجات مئوية، وفي المناطق الجنوبية من 10 الى 8، وفي خليج العقبة من 25 الى 15 درجة مئوية.

وتحذر دائرة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم المنخفضة، وخطر تشكل السيول.

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