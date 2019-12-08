في نفاق انتخابي رخيص.. ترامب يعلن غرامه باسرائيل باكثر من بعض اليهود الذين لا يحبونها بما يكفي

القى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الليلة الفائتة كلمة أمام مؤتمر المجلس الإسرائيلي الأمريكي (IAC) المنعقد في هوليوود، بولاية فلوريدا ، حيث استقبله حشد كبير يقدر بنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة من الحاضرين.

وقد استهل الرئيس الأمريكي كلمته بالقول: “أنا أحب إسرائيل”، ثم قال: “يقولون إن أصعب ما يمكن تحقيقه هو السلام بين إسرائيل والفلسطينيين – إذا لم يتمكن جارد كوشنير من تحقيق ذلك – فذلك يعني انه حقا مستحيل”.

خاطب ترامب الحشد قائلًا: “لقد صوت الكثيرون منكم لصالح الإدارة السابقة. في يوم من الأيام، سيتعين عليكم ان توضحوا ذلك لي لأنني لا أعتقد أن الإدارة السابقة كانت تحب إسرائيل، بعض اليهود لا يحبون إسرائيل بما فيه الكفاية”، في إشارة الى إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما.

وأضاف ترامب أن العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة تعرضت لكثير من الضرر إبان إدارة أوباما، غير انه ومنذ توليه منصبه – “وقف بحزم وبفخر إلى جانب إسرائيل”. وقال: “العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة اليوم أقوى من أي وقت مضى. لم يكن لإسرائيل صديقًا أفضل في البيت الأبيض من دونالد ترامب”.

ودعا ترامب الى إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة فقال: “لقد أوضحت ادارتي أن الولايات المتحدة تؤيد حق إسرائيل المطلق في الدفاع عن النفس، وتدعو إلى إعادة الأسرى والجثامين الإسرائيلية التي تحتجزها حماس”.

وتوعد الرئيس الأمريكي الفلسطينيين بقوله: “إذا استمر الفلسطينيون في إطلاق التصريحات المسيئة لنا والقيام بأشياء شريرة، فلن نعيد إليهم المساعدات التي كنا نقدمها لهم في السابق. لا أدري كيف أتفاوض معهم بينما أمنحهم المال؟”.

وقال إنه يجب ألاّ يسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية، ثم هاجم حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في أوروبا وقال: “ادارتي تدين بشدة حملة BDS المناهضة لإسرائيل”.

وقبل ان يترك المنبر، عانق الرئيس ترامب أعضاء فرقة الغناء الإسرائيلية التي قدمت فقرة فنية أثناء المؤتمر وشكرهم.