في احتفالها بعيد ميلادها.. شريهان تعرض احدث صورها بعد شفائها

شاركت النجمة شريهان، جمهورها بصور من عيد ميلادها عبر حسابها على “إنستجرام”، حيث ظهرت شريهان فى الصور تحمل “التورتة” التى صممت خصيصا لها بهذه المناسبة وتم تزيينها على شكل تاج ذهبى وكتابة اسمها عليها، وفى صور أخرى ظهرت شريهان وهى تقطع “التورتة” بكل فرح وتغمض عينها لتتمنى أمنية.

وكانت النجمة شريهان، أول أمس الجمعة، قد احتفلت بعيد ميلادها الـ55، حيث ولدت فى مثل هذا اليوم الموافق 6 ديسمبر من العام 1964، وتلقت الفنانة الاستعراضية التهاني الدافئة من محبيها ومتابعيها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى، إضافة إلى زملائها فى الوسط الفنى، الذين تمنوا جميعًا لها دوام الصحة بعد شفائها. وأن تظل جميلة وصامدة أمام الامراض والأزمات.