طائرات حربية اسرائيلية تقصف مواقع لكتائب القسام فجر اليوم بحجة الرد على 4 صواريخ اطلقت من قطاع غزة

شنت طائرات حربية اسرائيلية غارات على مواقع تابعة لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس في قطاع غزة في وقت مبكر الأحد، وفق مسؤولين أمنيين فلسطينيين، بعد ساعات على إطلاق ناشطين فلسطينيين اربعة صواريخ من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

وأفاد مسؤولون من حماس ان الغارات استهدفت موقعين في شمال قطاع غزة تابعة لكتائب القسام، اضافة الى عدة غارات على موقع للقسام غرب القطاع.

وافادت تقارير واردة من القطاع بأن اثنين من الفلسطينيين اصيبا بجراح جراء هذا القصف.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن في ساعة متأخرة من مساء امس السبت ان اربعة صواريخ اطلقت من غزة نحو إسرائيل وان منظومة القبة الحديدية اعترضت ثلاثة منها بينما سقطت الرابع في الخلاء.

وسمعت صافرات الإنذار مساء السبت في المناطق الاسرائيلية المحاذية لقطاع غزة نحو الساعة الـ 21:00، ونقلت مصادر اسرائيلية ان سكان المنطقة سمعوا دوي انفجارات في المنطقة تبين لاحقا انها اصوات الصواريخ التي الاعتراضية.

واعلن المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء انه تمت معالجة ثلاثة اسرائيليين اصيبوا بصورة طفيفة بعد سقوطهم على الارض وهم في طريقهم الى الملاجئ.

ورجحت مصادر في قطاع غزة أن عملية القصف جاءت ردا على استئصال عين متظاهرة أصيبت في مسيرات العودة أمس الاول عند الجدار الحدودي وأصيب عدد من الفلسطينيين في هذه التظاهرة.

وتأتي التطورات الميدانية في ظل انباء تشير الى ان قيادة الجهاد الإسلامي ترفض التوقيع على ورقة تفاهمات بشأن التهدئة أعدتها المخابرات المصرية، وفق ما أفادت به مصادر في قطاع غزة