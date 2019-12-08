طائرات حربية اسرائيلية تقصف مواقع لكتائب القسام فجر اليوم بحجة الرد على 4 صواريخ اطلقت من قطاع غزة
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جرينتش+2 11:36
طائرات حربية اسرائيلية تقصف مواقع لكتائب القسام فجر اليوم بحجة الرد على 4 صواريخ اطلقت من قطاع غزة

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