سمير الخطيب يعلن بعد لقائه الحريري والمفتي عن اعتذاره قبول الترشيح لرئاسة الحكومة اللبنانية

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الميادين نت

المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب يعلن بعد لقائه الرئيس سعد الحريري عن اعتذاره قبول الترشيح، ومراسل الميادين يفيد أن الرئاسة اللبنانية تدرس إمكانية تأجيل الاستشارات النيابية في حال لم تتبلغ المواقف الواضحة من تسمية الأخير.

الخطيب يعلن بعد لقائه الحريري عن اعتذاره قبول الترشيح لرئاسة الحكومة اللبنانية

أعلن المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب، اليوم الأحد، عن اعتذاره قبول التكليف لتشكيل الحكومة اللبنانية.

وبعد لقائه رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري في بيت الوسط، ببيروت، قال الخطيب: “بكل راحة ضمير أعلن اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رُشّحت إليه”.

وكان الخطيب قد توجّه للقاء الحريري في بيت الوسط بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، حيث أعلن أن ثمّة توافقاً داخل الطائفة الإسلامية على تسمية الحريري لرئاسة الحكومة.

كلام الخطيب الذي جرى التداول باسمه خلال الايام الماضية كمرشح لتأليف الحكومة يأتي عشية الاستشارات النيابية الملزّمة، حيث تفيد التقارير بأن الرئاسة اللبنانية تدرس إمكانية تأجيل الاستشارات النيابية في حال لم تتبلغ المواقف الواضحة من تسمية سعد الحريري.

ومن جانبه. فقد أعدَّ خطة وتدابير استثنائية، لضمان عدم قطع الطرق المؤدية الى القصر الجمهوري، بعد أن دعت مجموعات إلى التظاهر ومنع النواب من الوصول.

ويشهد لبنان سلسلة تحركاتٍ اليوم الأحد تبدأ في العاصمة بيروت ومن ثم في طرابلس شمال البلاد، على أنْ تتوج بتظاهرةٍ في وسط بيروت بعد عصر اليوم.