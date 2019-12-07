مؤسسة الضمان تصرف 88 مليون دينار من أرصدة التعطل للتعليم والعلاج



عمان 7 كانون الاول (بترا)-قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن المبالغ التي تم سحبها من الأرصدة الادخارية للمؤمن عليهم في صندوق التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج وصلت إلى 88 مليون دينار استفاد منها 121 ألف مؤمن عليه.

واطلقت هذه الخدمة في الأول من تشرين الثاني الماضي، حيث استقبلت المؤسسة أكثر من 165 ألف طلب من المؤمن عليهم.

وقال الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي، ان المؤسسة ألغت شرط إرفاق تقرير طبي مع طلب المؤمن عليه الأردني لسحب جزء من رصيده في حسابه الادخاري في صندوق التعطل عن العمل لغايات المعالجة الطبية وتم الاكتفاء بإقرار “إلكتروني” بأن السحب لغايات العلاج.

ويُسمح بالسحب بما لا يزيد على 60 بالمئة، من الرصيد المتوفر للمؤمن عليه وبسقف أعلى 3000 دينار.

واضاف الصبيحي في تصريح صحفي اليوم السبت، أن تقديم الطلب مباشر وشخصي من قبل المؤمن عليه نفسه من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتسجيل فيه ثم تقديم الطلب، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الضمان أو إلى وسطاء لتقديمه.

وفيما يتعلق بالسحب لغايات تعليم الأبناء في مرحلة التعليم العالي أو المهني، افاد الصبيحي، بأن السحب من رصيد التعطل لهذه الغاية مسموح بنسبة لا تزيد على 75 بالمئة منه وبسقف أعلى أيضاً 3000 دينار مع بقاء اشتراط إرفاق وثيقة تثبت أن للمؤمن عليه ابنا أو ابنة على مقاعد التعليم العالي أو المهني.

واضاف، ان السحب من الرصيد سواء للتعليم أو للعلاج لا يؤثر مستقبلاً على تقاعد المؤمن عليه أو مدة اشتراكه بالضمان كما أن المبالغ التي يتم سحبها غير مستردة، موضحاً أن الشروط العامة للسحب هي أن يتوفر في حساب المؤمن عليه الأردني بتأمين التعطل مبلغ لا يقل عن 300 دينار وأن يكون له عمل في القطاع الخاص خلال الفترة من الاول من ايلول 2011 ” تاريخ تطبيق تأمين التعطل على العمل” وما بعد، وأن يكون السحب لغايات التعليم والعلاج .

وبين الصبيحي، أن هذه الخدمة “المنفعة التأمينية” هي استحقاق قانوني تندرج ضمن التعديلات التي تضمّنها القانون المعدل للضمان الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع تشرين الأول من العام الجاري وهي منفعة مستمرة ضمن الأسس والتعليمات المحددة ولا تنتهي بتاريخ معين.

وتتوقع المؤسسة أن يرتفع المبلغ المسحوب للتعليم والعلاج مع نهاية الشهر الحالي إلى ما يزيد على 150 مليون دينار.

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