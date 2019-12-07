تدني درجات الحرارة اليوم ومنخفض جوي يحمل بشائر الخير والمطر غدا

تنخفض درجات الحرارة اليوم السبت الى أقل من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبياً وغائمة جزئياً، مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بحسب دائرة الارصاد الجوية.

وتتأثر المملكة غدا الاحد مع ساعات ما بعد الظهر بامتداد منخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، حيث تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة لتصبح الأجواء غائمة، وتهطل الأمطار بمشيئة الله في شمال ووسط المملكة، تمتد تدريجياً لتشمل أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وتبقى الأجواء خلال ساعات الليل باردة وغائمة، وتهطل الأمطار في مختلف مناطق المملكة، وتكون غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بالبرق والرعد وزخات من البرد أحياناً، ويتوقع تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى المملكة بعد غد الاثنين تحت تأثير الكتلة الهوائية المرافقة للمنخفض الجوي، وتستمر الأجواء باردة نسبياً وغائمة وماطرة على فترات، ويتوقع أثناء النهار هطول أمطار رعدية غزيرة في بعض المناطق قد تؤدي الى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة الكبرى والصغرى في عمان بين 14 – 5 درجات مئوية، المناطق الشمالية 13 – 5، المناطق الجنوبية 13 – 6، وفي خليج العقبة بين 25 – 11 درجة مئوية.

-ومن جانبه توقع موقع “طقس العرب” أن تتأثر المملكة تدريجياً يوم غد الأحد، بمُنخفض جوي (من الدرجة الثانية) مترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وفي النهار تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الاعتيادية في مختلف مناطق المملكة بنحو 3-5 درجات مئوية، ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً إلى غائم في أغلب المناطق، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لهُطول زخات من الأمطار بأجزاء من شمال ووسط المملكة، خاصة خلال ساعات آخر النهار، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة.

ووفق “طقس العرب” فإن الطقس ليلا يكون بارداً وغائماً في مختلف المناطق، مع هُطول الأمطار بين الحين والآخر على شمال ووسط المملكة، وتصبح الأمطار غزيرة أحياناً في أجزاء من شمال ووسط المملكة، كما تمتد بعد زخات الأمطار نحو البادية الشرقية. ومع ساعات ما بعد منتصف الليل، ترتفع فرص هطول زخات من الأمطار على المرتفعات الجنوبية.

وتوقع الموقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السرعة.