اردوغان.. من بائع بطيخ الى سلطان عثماني

الملازم السعودي محمد الشمراني يصف امريكا ب "امة الشر" ويجندل 3 ضباط ويجرح 7 آخرين في قاعدة بحرية بولاية فلوريدا
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