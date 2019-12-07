اخيرا.. أمانة عمان تفتتح شارع عمر مطر أمام الحركة المرورية

افتتحت أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير الحركة المرورية في شارع عمر مطر للمقطع الممتد من إشارات المصدار باتجاه تقاطع المهاجرين بعد إنجاز الاعمال الانشائية في الموقع .

وقال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة في تصريح صحفي اليوم السبت، ان إعادة فتح الطريق جاء بعد إنجاز الاعمال الانشائية في الموقع من توسيعات للطريق مع حجز مسرب للباص سريع التردد بعرض سبعة امتار بالاتجاهين.

ولفت الشواربة خلال حضوره اعادة افتتاح الشارع، الى ان إعادة فتح الشارع بعد تأهيل مسرب الباص سريع التردد، سيسهل من عودة حركة السير كما كانت عليه سابقا، كما سيعمل على التخفيف من الإزدحامات المرورية التي رافقت فترة تأهيل الشارع في الفترة الماضية.

واضاف، ان هناك منظومة أرصفة مؤهلة تم تنفيذها لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن مع ممرات للمشاة واعمال زراعة للأشجار، مبينا ان الاعمال شملت ايضا إنشاء مسرب خدمات بعرض خمسة امتار ونصف المتر وإنشاء جدران استنادية بطول اربعمئة متر موزعة على امتداد شارع عمر مطر. من جانبه، قال مدير المشروع المهندس حمزة الحنيطي، انه يجري العمل حاليا ضمن مشروع الباص سريع التردد على استكمال جميع الاعمال والتشطيبات لمحطة ركاب الحافلات في ساحة النوافير بالقرب من متحف الاردن التي ستنجز مطلع نيسان المقبل، فيما سيتم تنفيذ جزر مثلثية على تقاطعي المهاجرين والمصدار. –(بترا)

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