اتفاق وزارة الصحة ومجلس النقباء والخدمة المدنية حول علاوات لمنتسبي نقابة الأطباء

أكّد نقيب الاطباء علي العبوس، اليوم السبت، أنه قد تم التوصل إلى اتفاق مع وزير الصحة ومجلس النقباء وديوان الخدمة المدنية حول علاوات لمنتسبي نقابة الأطباء.

وأضاف ،خلال اجتماع بين مجلس النقباء وديوان الخدمة المدنية، أن الطبيب العام يمنح علاوة 160% على ان يكون له مسار مهني خاص يحدد من قبل نقابة الاطباء ووزارة الصحة لتصل العلاوة إلى 190%، كما سيكون زيادة 15% لمن لم يحظى بزيادة علاوة لحين الانتهاء من من إصدار المسار المهني للطبيب العام.

وفيما يتعلق بالمسار المهني للأطباء الملتحقين ببرنامج الإقامة يمنح لهم علاوات على النحو التالي: من أنهى سنة أولى اقامة يمنح علاوة 170% ، من حصل على الجزء الأول يمنح علاوة 180%، ومن أنهى برنامج الاقامة بنجاح يمنح علاوة 190% .

وأوضح العبوس أنه فيما يخص الطبيب الحاصل على شهادة الاختصاص -البورد يمنح علاوة 235%، والحاصل على اختصاصي اول او اختصاص فرعي يمنح علاوة 255%، والحاصل على لقب مستشار يمنح علاوة 275%.

وأشار نقيب الأطباء إلى أن كل هذه الأرقام تم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية وسيتم رفعها غدا الى دولة رئيس الوزراء للتصديق عليها، موضحاً أنه سيتم العمل بها منذ مطلع العام المقبل.