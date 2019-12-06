غدا.. اجتماع ثلاثي بين قادة حماس والجهاد والمخابرات المصرية

غزة – عربي21

كشف مصدر فلسطيني، عن إجراء ترتيبات لعقد لقاء ثلاثي يضم قادة كل من حركة “حماس” والجهاد الإسلامي ورئيس جهاز المخابرات المصرية.

وأكد مصدر خاص مطلع على تفاصيل مباحثات القاهرة لـ”عربي21″، أن “يوم غد السبت سيشهد عقد لقاء ثلاثي يضم كلا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية”.

ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة الاثنين الماضي، وفد رفيع المستوى من حركة “حماس” برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، ووصل وفد قيادي آخر من حركة الجهاد الإسلامي بفلسطين.

وعقدت قيادتا حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” الثلاثاء الماضي، اجتماعا في القاهرة، بحثتا خلاله العديد من القضايا الفلسطينية على الصعيد الوطني والعلاقة الثنائية الاستراتيجية بين الحركتين.