الملك محمد السادس يَرفض لقاء بومبيو الذي غادر الرباط سريعا دون ان يحقق رغبة نتنياهو في التطبيع مع المغرب
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جرينتش+2 01:25
الملك محمد السادس يَرفض لقاء بومبيو الذي غادر الرباط سريعا دون ان يحقق رغبة نتنياهو في التطبيع مع المغرب

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