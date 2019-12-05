واضعا النقاط على الحروف.. الأمن ينفي العثور على مبلغ مالي كبير

نفى الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام ما جرى تداوله عبر مختلف وسائل الإعلام حول عثور شخص على مبلغ مالي كبير وتسليمه لرجال الأمن العام، مؤكداً أنه لم يرد لأي من وحدات الشرطة بلاغاً بفقدان أي مبالغ مالية كبيرة، كما أنه لم يتم استلام أي مبالغ مالية من أي شخص.

وأوضح أن مديرية الأمن العام استدعت أحد الأشخاص لتكريمه غداً، لتعاونه مع رجال الأمن والإبلاغ عن عدد من الأشخاص المطلوبين، لكنه قام باختلاق قصة العثور على مبلغ مالي كبير أمام مدرائه، وكأنها سبب لتكريمه، وجرى استدعاء ذلك الشخص وبالتحقيق معه اعترف باختلاق تلك القصة كسبب للتكريم أمام مدرائه، الذين قاموا بتعميم الحادثة دون التوثق والتأكد منها ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبين الناطق الإعلامي أنه سيتم توديع ذلك الشخص للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

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