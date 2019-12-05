نتنياهو يبق البحصة ويعلن عن خطف الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق وتوظيفها على نطاق واسع لإضعاف إيران

أكد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في بداية اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن القضايا الأولى والثانية والثالثة التي سيناقشانها الاثنان هي إيران، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى.

وقال نتنياهو في العاصمة البرتغالية لشبونة، امس الأربعاء، إن الرئيس ترامب “نفذ سياسة ثابتة من الضغط على إيران، الا أن الأخيرة ما زالت تحاول مهاجمتنا من العديد من الأماكن في المنطقة، ونحن نتعامل باستمرار مع هذا العدوان، والولايات المتحدة هي المفتاح في هذه الصفقة”.

وأضاف “لا يوجد سبب لمساعدة النظام الإيراني، بل يجب زيادة الضغط عليه، لقد خططت إيران بالفعل للسيطرة على الشرق الأوسط وهي الآن في هذا الاتجاه”.

وفيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية قال نتنياهو إن “التعاون الإسرائيلي الأمريكي يعد ضروريًا لهذا المسعى الذي يخدم أهداف العديد من دول المنطقة، ستكون هذه هي القضية الرئيسية في حديثنا، بما في ذلك القدرة على تعزيز وتطوير دفاعنا المشترك”.

وفي حديثه عن المستوطنات الإسرائيلية توجه نتنياهو لبومبيو شاكرا له، قائلا: “أشكركم جزيل الشكر على بيان وزارة الخارجية بأن المستوطنات لا تتعارض مع القانون الدولي، أعتقد أنه على عكس الرأي العام، فهو في الواقع يشجع عملية السلام، لأن السلام يجب أن يقوم على الحقيقة بدلاً من الخطأ”.

وكان نتنياهو قد اعلن، مساء امس الأربعاء، إن الاحتجاجات والمشاكل السياسية في لبنان والعراق “تستخدم على نطاق واسع لإضعاف إيران”.

وأضاف نتنياهو يقول للصحافيين أثناء وصولة الى العاصمة البرتغالية لشبونة أن “موارد إيران تزداد ضيقًا وهذا يخلق مشاكل سياسية داخلية، الا أن الأنظمة المسيطرة تعتبر صديقة لإيران”.

وأكد نتنياهو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوصى باتخاذ موقف حازم من الإيرانيين، بما في ذلك ممارسة ضغوط مالية صارمة ضدهم، “الا أن الضغط آخذ في التراجع”، مشيرا الى أنه لا توجد فرصة للأوروبيين للانضمام إلى الضغوط الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالتحالف الدفاعي، قال نتنياهو إن “هذا هو الشيء الصحيح، ويمكن معالجة المخاوف بهذا التحالف”.

وفي وقت سابق اليوم، صرح نتنياهو، صباح امس الاول، قبيل توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، أنه سيلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للدعوة إلى زيادة الضغط على الحكومة الإيرانية.

واضاف نتنياهو: “سنواصل هذه المحادثات مع بومبيو التي سترتكز على إيران وعلى موضوعين آخرين هما تشكيل حلف دفاعي مع الولايات المتحدة الذي اريد أن أدفع به قدما، واعتراف أميركي مستقبلاً بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن. هذه هي قضايا مهمة للغاية ونهتم بها باستمرار”، مشيرا الى وجود “قضايا أخرى لن أفصح عن تفاصيلها هنا”.

وفي وقت سابق اليوم، صرح نتنياهو صباح الاربعاء قبيل توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، أنه سيلتقي وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للدعوة إلى زيادة الضغط على الحكومة الإيرانية.

واضاف نتنياهو “سنواصل هذه المحادثات مع بومبيو التي سترتكز على إيران وعلى موضوعين آخرين هما تشكيل حلف دفاعي مع الولايات المتحدة الذي اريد أن أدفع به قدما، واعتراف أميركي مستقبلاً بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن. هذه هي قضايا مهمة للغاية ونهتم بها باستمرار”، مشيرا الى وجود “قضايا أخرى لن أفصح عن تفاصيلها هنا”.