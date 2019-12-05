الملك محمد السادس يَرفض لقاء بومبيو الذي غادر الرباط سريعا دون ان يحقق رغبة نتنياهو في التطبيع مع المغرب
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جرينتش+2 01:26
قائمة واسعة باسماء ضباط الامن العام المحالين الى التقاعد بناء على طلبهم

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