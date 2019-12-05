عمرو موسى يقدم واجب العزاء لأسرة شعبان عبد الرحيم / فيديو

شارك عمرو موسى ، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، في عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي أقيم في القاهرة منذ امس الاربعاء، حيث ربطت بين الاثنين اغنية شعبان الشهيرة : بحب عمرو موسى وبكره اسرائيل.

وكانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه أمس الاول الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبى.

ورحل “شعبان” عن عالمنا عن عمر يناهز 62 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية،حيث شارك في تشييع الجثمان المئات من أقارب وجمهور المطرب الراحل، إضافة لعدد من الفنانين، منهم نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي، والمطرب محمود الليثي، والمطرب عبدالباسط حمودة.