الملك محمد السادس يَرفض لقاء بومبيو الذي غادر الرباط سريعا دون ان يحقق رغبة نتنياهو في التطبيع مع المغرب
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جرينتش+2 01:26
حماس تنفي القبول بهدنة طويلة مع العدو وتعلن السعي للتواصل مع سوريا “الداعم الكبير للمقاومة”

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