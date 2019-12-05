توقيف مُلفق اكذوبة العثور على مبلغ مالي كبير ومعلمه

قرر المدعي العام توقيف شخصين في احد مراكز الاصلاح والتأهيل لمدة اسبوع عن تهمة الاحتيال، على خلفية قضية الادعاء بالعثور على مبلغ مالي كبير.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الخميس، انه وبعد انتهاء التحقيقات في قضية الشخص الذي اختلق قصة عثوره على مبلغ مالي كبير داخل مركبته العمومي التي يعمل عليها ، فقد جرى توديعه للمدعي العام المختص هو ومالك مكتب التكسي، حيث قرر المدعي العام توقيفهما في احد مراكز الاصلاح والتأهيل لمدة اسبوع عن تهمة الاحتيال.

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