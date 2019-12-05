بومبيو يصل المغرب لحملها على تصعيد المقاربة مع اسرائيل

وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الخميس، إلى الرباط في زيارة رسمية إلى المغرب، قادما من العاصمة البرتغالية لشبونة حيث التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء.

ويعتبر المغرب شريكاً للولايات المتحدة الأميركية في تحقيق أهدافها في المنطقة بما في ذلك تطبيع العلاقات مع اسرائيل، بحسب ما قال مسؤولون في الخارجية الأميركية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

ويتضمن برنامج الزيارة لقاء مع العاهل المغربي الملك محمد السادس، كما يرتقب أن يلتقي المسؤول الأميركي نظيره المغربي ناصر بوريطة ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني ثم المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف الحموشي، قبل أن يغادر مساء الخميس.

وتأتي زيارة بومبيو للمغرب في سياق تقارب إسرائيلي مع بعض الدول العربية، وفي وقت كان مُفترضًا ان تُعلن الولايات المتحدة خطتها للسلام في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الاسرائيلية، وقد تأجّل هذا الإعلان غير مرّة.