ضبط سائقي صهريجين يبيعان مياهاً غير صالحة للشرب

أعلنت وزارة المياه والري، ضبط صهريجي مياه يقومان بتحميل مياه غير صالحة وبيعها للمواطنين على أنها صالحة، وتوقيف صاحبيهما وإحالتهما إلى القضاء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم تنسيق حملة أمنية بناء على معلومات تفيد بقيام صهاريج بالتعبئة من مياه غير صالحة للاستهلاك البشري في مناطق بيادر وادي السير وبيعها للمواطنين دون إبراز أي وصل للآبار المعتمدة، حيث تم ضبط وحجز الصهريجين وسائقيهما وتسليمهما لمركز أمني البيادر، وإعداد الضبوطات بالواقعة وإحالة ملف القضية للقضاء.

وتنص المادة (30) من قانون سلطة المياه على معاقبة كل تصرف في مصادر المياه أو المياه بصورة تخالف أحكام القانون بما في ذلك بيع المياه بطريقة مخالفة بالحبس لمدة تصل إلى سنتين وبغرامة ثلاثة آلاف دينار.