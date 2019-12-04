القبض على شخصين اعتديا على معلمين باحدى مدارس جرش

القت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين اعتديا على معلمين اثنين وطالب في مدرسة أبو ذر الغفاري بمحافظة جرش.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان اليوم الأربعاء: إن بلاغا ورد اليوم لمديرية شرطة محافظة جرش عن قيام شخص برفقة شقيقه الحدث بالدخول إلى احدى المدارس في المحافظة والاعتداء بالضرب على معلمين اثنين واحد الطلبة.

وأضاف أنه تم على الفور التحرك للمكان وضبط الشخص وشقيقه قبل مغادرتهما المدرسة، فيما راجع المعلمون والطالب المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم العامة متوسطة، وبوشرت التحقيقات

وقد تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي باهتمام كبير حادثة الاعتداء التي تعرض لها المعلمان وأحد الطلبة في مدرسة أبو ذر الغفاري في مديرية تربية جرش من قبل شقيق أحد الطلبة.

واطمأن الدكتور النعيمي، خلال اتصال هاتفي مع مدير التربية والتعليم لمحافظة جرش، على صحة المعلمين والطالب الذين يتلقون العلاج في مستشفى جرش الحكومي، مؤكدا رفض الوزارة التام لكل أشكال الاعتداء على الزملاء المعلمين والطلبة، أو التطاول عليهم والإساءة إليهم، وحرصها على صون كرامة معلميها وهيبتهم باعتبارهم أصحاب رسالة نبيلة.

وقال، إن الوزارة ستلاحق المعتدي قضائياً وستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن ولن تتنازل عن حقها في هذه القضايا.