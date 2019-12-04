نتنياهو يبق البحصة ويعلن عن خطف الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق وتوظيفها على نطاق واسع لإضعاف إيران
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العالم العربي في عين العاصفة : صعود دور المجتمع المدني

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