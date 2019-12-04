نتنياهو يبق البحصة ويعلن عن خطف الاحتجاجات الشعبية في لبنان والعراق وتوظيفها على نطاق واسع لإضعاف إيران
أهم العناوين
جرينتش+2 12:01
الرئيس الحردان.. ترامب يلغي مؤتمره الصحفي بلندن ويغادر سريعا بعد سخرية 3 زعماء منه/ فيديو

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني