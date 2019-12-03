وفاة الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم بمستشفي المعادي العسكري/ فيديو

توفي منذ قليل اليوم الثلاثاء الفنان المصري شعبان عبدالرحيم بمستشفي المعادي العسكري في القاهرة، حسبما أكد عدوية نجله المتواجد حاليا بالمستشفي وأيضا الشاعر إسلام خليل .

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم كان قد حجز منذ فترة بالمستشفي، وكان يصارع المرض حيث أحيا حفلا مؤخرا بالسعودية جالسا علي كرسي متحرك من شدة مرضه

وكان اخر ما طرحه المطرب شعبان عبد الرحيم أغنية تحمل اسم “حتة ممثل فاشل” هاجم فيها الفنان محمد على الهارب الذي انتشرت فيديوهاته يتحدث عن الجيش وغيره وتقول كلمات الأغنية: “اللى معاه ربنا مش بيخاف من حد / والشعب وجيشه إيد واحدة بجد بجد، حتة ممثل فاشل ساقط ملوش تقدير/ دا غلط فى مصر وجيشها يستاهل التأنيب، اسمه محمد على، مش يعنى على كلاى/ دا حتة عيل فاسد وحرامى ورغاي”.

شعبان عبد الرحيم كان ينتظر عرض فيلم “أفندينا” المقرر طرحه قريبا، وتدور أحداثه حول نفوذ أصحاب المال، ويجسد شخصية ميكانيكى فى العمل، ويشارك فى بطولته الفنانة نرمين ماهر وأحمد عزمى، ومجموعة من الفنانين الشباب، وقصة سيناريو وحوار أيمن رمضان، وإخراج إبراهيم جمال.

يذكر أن آخر أعمال شعبان عبد الرحيم، السينمائية فيلم “أمان يا صاحبى” الذى شارك به كضيف شرف.