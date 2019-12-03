للحفاظ على المكياج.. داعية سعودي يجيز للمرأة التيمم بدل الوضوء

أجاز الداعية السعودي “محمد العصيمي” للمرأة التيمم بدلا من الوضوء للحفظاظ على مكياجها.

وقال “العصيمي” إن المرأة تمكث لوقت طويل في محلات التجميل وبالتالي وضع مساحيق تجميلية غالبا ما تكون عازلة عن وصول الماء خلال الوضوء إلى البشرة.

جاء ذلك أثناء إجابته على سؤالٍ حول إن كانت هذه الحالة معتبرة شرعا للانتقال من طهارة الماء إلى التيمم لمن انتقض وضوؤها أو يكون لها الجمع بين الصلاتين التي من شأنها أن تجمع مع الأخرى، أم أن هذا لا يعتبر من الأعذار التي يجوز لها بسببه أن تترخص بالتيمم أو الجمع، وفقا لموقع “الوئام”.

وقال “العصيمي”، “إذا لم يكن على المرأة تلك حرج في إعادة المكياج، أو تأخيره إلى ما بعد الطهارة بالماء فهذا لا يبيح لها ترك الطهارة بالماء، وإذا لم تتمكن من ذلك فهو يعتبر من الأعذار التي تبيح لها التيمم”.

وأرجع “العصيمي” ذلك إلى أن “العروس تأخذ وقتا طويلا في هذا التجميل والتحسين، وتدفع مالاً ليس باليسير عرفاً، فينتقض وضوؤها، فتقع في الحرج الشديد في وجوب غسل وجهها بالماء في الوضوء، لما يترتب عليه من فوات الوقت والمال، وهذا عند النساء إلا ما ندر من الحاجيات الشديدة”.

يذكر أن هذا النوع من تصريحات بعض المشايخ برز في الآونة الأخيرة بالسعودية، تزامنا مع تغييرات غير مسبوقة تشهدها البلاد، سُمحت خلالها بالحفلات الصاخبة والمناسبات العامة المختلطة على عكس البيئة المحافظة التي تمسكت بها المملكة منذ تأسيسها.

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