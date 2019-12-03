ارتفاع حصيلة المصابين بضيق تنفس في مدرسة بعجلون الى 31 طالبا

ارتفع عدد الطلبة المصابين بضيق تنفس في إحدى المدارس بمحافظة عجلون اليوم الثلاثاء الى 31، بحسب بيان لمديرية الدفاع المدني عزا سبب الحادث الى تفاعل مواد التنظيف داخل المدرسة.

وقالت إدارة الإعلام في المديرية، إن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني عجلون قدمت الإسعافات الأولية اللازمة للطلبة المصابين، ونقلتهم إلى مستشفى الإيمان الحكومي، وجميعهم بحالة جيدة.

الى ذلك، تابع وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي الحادثة من خلال التواصل مع مدير التربية والتعليم بمحافظة عجلون واطمأن على سلامة وصحة الطلبة، وتلقيهم العلاج اللازم.

وأعرب وزير التربية عن تقديره لجهود كوادر الدفاع المدني والكوادر الطبية في مستشفى الايمان الحكومي في محافظة عجلون والمؤسسات المعنية الأخرى التي تعاملت مع الحادثة بروح من المسؤولية العالية .