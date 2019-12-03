إسرائيل تعلن بدء توريد الغاز إلى مصر والأردن خلال اسبوعين

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، عن بدء تدفق الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان، الأكبر في إسرائيل والواقع على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر.

وقال شتاينتس، في تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في “مؤتمر طاقة وأعمال إسرائيل” بمدينة رمات غان، إن تصدير الغاز إلى مصر والأردن سيبدأ بعد وقت قصير من انطلاق عملية تدفقه إلى الحقل في غضون أسبوعين.

وأضاف وزير الطاقة الإسرائيلي: “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”.

من جانبه، أكد نائب رئيس شركة “Noble Energy” الأمريكية التي تتخذ من ولاية تكساس مقرا لها وتعد شريكا رئيسا في مشروع ليفياثان، بنيامين زومر، هذا الإعلان، موضحا: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وبعد مرور بضعة أسابيع من ذلك سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.

ووقعت إسرائيل مع مصر في فبراير 2018 اتفاقا لتزويدها بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وفي العام 2016، أبرمت شركة الكهرباء الأردنية مع “Noble Energy” الأميركية اتفاقية كان من المفترض أن تسري في 2019 لاستيراد 40% من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من إسرائيل، ويلقى هذا العقد رفضا واسعا لدى الشعب الاردني منذ اليوم الأول لتوقيعه.

المصدر: هآرتس + وكالات