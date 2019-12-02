وفدان قياديان من الجهاد الإسلامي برئاسة النخالة وحركة حماس برئاسة هنية يصلان القاهرة

غزة – خدمة قدس برس

قالت حركة “الجهاد الإسلامي”، إن وفدًا كبيرًا من قيادة الحركة، على رأسه الأمين العام زياد النخالة، سيصل اليوم الإثنين، العاصمة المصرية “القاهرة”.

وأوضحت الحركة في بيان لها، حصلت عليه “قدس برس”، أن هذه الزيارة تأتي بدعوة مصرية لإجراء عدد من اللقاءات الهامة (دون الإيضاح عن ماهيتها).

وأضافت أنه من المقرر أن يعقد المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، اجتماعاته الدورية برئاسة النخالة.

وأشارت إلى أن أعضاء المكتب السياسي وعدد من قيادات الحركة غادروا اليوم قطاع غزة للمشاركة في اللقاءات المزمع عقدها بالقاهرة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية،قد غادر صباح اليوم الإثنين، قطاع غزة متوجهًا إلى مصر، عبر معبر “رفح” البري.

وقال مصدر في معبر رفح البري إن هنية غادر قطاع غزة على رأس وفد من قيادة حركة حماس، متوجهًا إلى العاصمة المصرية “القاهرة”.

وذكرت مصادر مطلعة لـ “قدس برس”، أن هنية سيجري لقاءات مع القيادة المصرية قبل أن يغادرها إلى قطر وتركيا وروسيا في إطار جولة خارجية هي الأولى من نوعها منذ انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحماس قبل عامين.

ومن المقرر أن ينضم وفد حركة حماس، برئاسة عضو المكتب السياسي خليل الحية، والذي يقوم بجولة في مخيمات لبنان، إلى هنية لمرافقته في الجولة الخارجية.