مصرع 13 باكستانيا بينهم 8 اطفال بحريق في بيت من الزينكو باحدى مزارع الشونة الجنوبية

اعلنت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء قد تعاملت فجر اليوم الاثنين مع حريق شب في بيت من صفيح الزينكو تسكنه عائلتان تحملان الجنسية الباكستانية داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة / الشونة الجنوبية.

وأضافت إدارة الإعلام أن الحريق نتج عنة وفاة (13) شخصا اثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، وإصابة (3) آخرين بحالة من الهلع والخوف ,حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق بينما عملت فرق الاسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الشونة الجنوبية، وحالة الإصابات العامة جيدة .

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من قبل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الحريق .

وفي وقت لاحق صباح اليوم، قالت إدارة الإعلام إن هذا الحريق الذي شب في بيت صفيح الزينكو داخل إحدى المزارع في منطقة الكرامة، اليوم الاثنين، قد أسفر عن وفاة ثمانية أطفال وأربع نساء ورجل واحد، فيما أصيب رجل وطفلان وجميعهم يحملون الجنسية الباكستانية .

وأضافت إدارة الإعلام لـ (بترا) ان سبب الحريق هو تماس كهربائي، لافتة الى أن حالة المصابين جيدة