خونة وليسوا معارضة.. قائد الجيش الاسرائيلي يعترف انهم قدموا "للمعارضات" السورية المال والعتاد والسلاح والطبابة
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جرينتش+2 01:50
خونة وليسوا معارضة.. قائد الجيش الاسرائيلي يعترف انهم قدموا “للمعارضات” السورية المال والعتاد والسلاح والطبابة

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