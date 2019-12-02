خونة وليسوا معارضة.. قائد الجيش الاسرائيلي يعترف انهم قدموا "للمعارضات" السورية المال والعتاد والسلاح والطبابة
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جرينتش+2 01:49
تحالف “أزرق أبيض” يرفض منح نتنياهو رئاسة الحكومة لنصف سنة فقط ليضم غور الأردن ثم يستقيل

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