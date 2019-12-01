وفقا لموقع قطري.. جولة خارجية لإسماعيل هنية تبدأ غدا وتشمل مصر وروسيا وتركيا وقطر

علم موقع “عربي21” أن روسيا قد وجهت دعوة رسمية إلى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية لزيارة موسكو لعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الروس.

وقال مصدر مسؤول في حركة حماس -رفض الكشف عن هويته- إن “هنية سيغادر قطاع غزة غدا الاثنين ليجري كذلك لقاءات مع جهاز المخابرات العامة المصرية متعلقة بتطورات ملف الفلسطيني”.

وأشار المصدر إلى أن “هناك بوادر إيجابية من الجانب المصري للسماح لرئيس الحركة بإجراء جولة خارجية لزيارة تشمل روسيا وقطر وتركيا”، وذلك في وقت يواصل فيه وفد من قيادة الحركة بالقطاع يضم خليل الحية وروحي مشتهى، جولة خارجية شملت حتى الآن تركيا ولبنان.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي وجهت الخارجية الروسية دعوة لهنية لزيارة العاصمة موسكو ،غير أن هذه الزيارة أُلغيت بعد رفض مصر التجاوب مع الحركة لإجراء الجولة الخارجية لرئيس الحركة.

يشار إلى أن مصر تمنع رئيس حركة حماس من مغادرة الأراضي المصرية منذ توليه رئاسة المكتب السياسي.