العراق الى اين؟؟ تحكّم المرجعيات الدينية بالقضايا السياسية يؤدي لاستقالة حكومة عبد المهدي وتعقيد الاوضاع العامة
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جرينتش+2 02:04
وا اسفاه يا ليبيا.. حكومة حفتر تغازل اسرائيل وحكومة السراج تبيع البلاد والعباد لاردوغان والاخوان

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