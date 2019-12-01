أصالة تغني بدموعها بعد تنكرها لوطنها وانفصالها عن زوجها/ فيديو

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري، حفلها الغنائي على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة البوليفارد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

تألقت أصالة خلال الحفل بغناء مجموعة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، التي تفاعل معها الجمهور وألهبت بها حماسمهم، كانت أبرزها «بنت أكابر، ما أسامح، كبير الشوق»، وغيرها من الأغاني.

كما قدمت أصالة أغنية ”ذاك الغبي“، ضمن الأغاني، لكنها لم تفقد السيطرة على نفسها أثناء تقديم الأغنية، لتبكي على خشبة المسرح، وهو ما لفت أنظار جمهورها، بعد انتشار مقطع الأغنية من الحفل، لتنهال التعليقات عليها، ويدأ متابعيها فى ربط حزنها بفكرة انفصالها عن زوجه المخرج طارق العريان، وذلك بعد انتشار العديد من الأخبار عن انفصالهما، لكن لم يتم الإعلان رسمياً.

وقد تفاعل محبو أصالة، مع المقطع الغنائي عبر موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، وكتبت أحد متابعيها تدعي شهد ”تابعت مقطع لأصالة وهي تغني اُغنية “ ذاك الغبي “ وبنص الأداء بكت وكثير قالوا إنها ماقدرت تتحمل لأنها تذكرت خيانه زوجها، وبصراحة أهنئ أصالة ع القوة اللي خلتها تكمل الاُغنية“.

فيما قال آخر إن بكاء أًصالة أثناء غناء ”ذاك الغبي“ يعد غصة لايمكن شرحها“، وذلك تعبيراً عن الحالة التى تعيشها الفنانة السورية فى الفترة الحالية.

وفاجأت أصالة عبر حسابه على ”تويتر“ بكتابه كلمات أغنية ”ذاك الغبي“ قائله ”ليه راجع من تبي /عاشقك ذاك لغبي، اللي كنت أنت عيونه/ كنت أول من يخونه، انتظر لي مات طيب صاحبي“.

وواصل الجمهور التعليق على بكاء أصالة، بقول أحد محبيها ”وصلتلي إحساسها من جديد بذا الأداء زي ما وصلته عام 2016″، وقالت ناشطة أخرى ”الخيانة وجعها مر وطعمها علقم .. في كل مرة تتذكرها تفقد السيطرة على نفسك ..أصالة تبكي أثناء غناءها “ ذاك الغبي“.

من ناحية أخرى، كان الفنان التونسي صابر الرباعي، مفاجأة حفل أصالة بالرياض، إذ حضر للحفل وصعد معها على المسرح لتقديم أشهر دويتو لهما «علي جرى» التي حققت نجاحًا كبيرًا عندما قدّماها لأول مرة عام 2001.

بالرّغم من خروج الفنانة السّوريّة منذ فترة للردّ على شّائعات إنفصالها عن زوجها طارق العريان، وتلميحها بوجود خلافات، غير أنّ الجمهور لم يصدّق إلى الآن، وأصبحت لديه قناعة أنّ كلّ المؤشّرات تُوحي بوجود قرار بين الثنائيّ لإنهاء العلاقة دون الإعلان عن ذلك. وهذا ما أشارت إليه مصادر مقرّبة من الثنائيّ مؤخرًا، وأنّ الخلافات متطوّرة بينهما.

بكاء أصالة أثناء اداءها أغنية ذاك الغبي pic.twitter.com/cxDFaf7wKs — ♪ (@Gorgeous_songs) November 30, 2019