عملية جراحية لنيللى كريم بأمريكا لاستئصال ورم حميد في الوجه

أعلنت النجمة نيللى كريم الأيام الماضية، خضوعها لعملية جراحية دقيقة بأحد المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت العديد من الصور بصحبة الطاقم الطبى الذى أجرى العملية الجراحية لها على صفحتها موقع “انستجرام”، وشكرت أطباء المستشفى على إنقاذ حياتها دون أن توضح الجراحة والعملية الدقيقة التى خضعت لها.

وصرح مصدر مقرب من نيللى كريم بأنها كانت تعانى من ورم حميد فى الوجه وليس فى المخ مثل ما ذكر البعض، لذلك سارعت نالسفر إلى أمريكا بعد ما علمت بنوعية الورم فى وجهها، وأجرت العملية منذ 14 يوما، وقضت ساعات طويلة داخل غرفة العمليات لاستئصال الورم خاصة أنه بجوار عصب الوجه الأساسي، ولفت المصدر الى أن نيللى مازالت داخل المستشفى وتحت الملاحظة حتى تطمئن على أنها بصحة جيدة، كما أوضح المصدر أنها ستعود إلى القاهرة بعد أسبوع لكى تباشر أعمالها الفنية التى تحضر لها.

وقد طمأنت نيللى كريم جمهورها عن صحتها وأنها بخير عبر موقع الصور والفيديوهات ونشرت صوره لها، بعد أزمة مرضها الذى كانت تعانى منه، وكتبت: “أحب اطمن جمهورى وكل أصدقائى انا الحمد لله بقيت كويسة.. عاوزة اشكر ربنا أولاً.. وأشكركم من كل قلبى على سؤالكم وأمنيتكم بالشفاء العاجل ربنا ما يحرمنى منك”.

وفى سياق آخرتخوض النجمة نيللى كريم الدراما الشعبية فى السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسلها “النصابين”، حيث تجسد شخصية نصابة شعبية خلال الأحداث، وتتعرض لكثير من المواقف في إطار درامي، المسلسل يتولى كتابته أحمد وائل، وعمرو الدالى، والمخرج أحمد مدحت، وإنتاج شركة سينرجى وجمال العدل ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع يناير المقبل.

يشار إلى أن آخر أعمال نيللى كريم مشاركتها فى فيلم “الفيل الأزرق 2” مع النجم كريم عبد العزيز وهند صبرى وإياد نصارتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وحقق الفيلم نجاح كبير وأعلى الإيرادت أثناء عرضه فى جميع دور العرض.