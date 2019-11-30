دعوة من العمل الاسلامي/ لجنة اهالي المعتقلين لوقفة امام مجلس النواب غدا

دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين للمشاركة في الوقفة التضامنية للمطالبة بالإفراج عنهم
⌚ *الزمان* – صباح بعد غدٍ الأحد 1-12 الساعة 10 صباحاً
📌 *المكان* – أمام مجلس النواب بالعبدلي
نعتب على يوم ٢٨ ايلول، ونعتبره يوم حداد عربي مبللاً بالدمع، ومجللاً بالسواد، ومجروراً بالكسرة... إقرأ المقال
دعت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين للمشاركة في الوقفة التضامنية للمطالبة بالإفراج عنهم
⌚ *الزمان* – صباح بعد غدٍ الأحد 1-12 الساعة 10 صباحاً
📌 *المكان* – أمام مجلس النواب بالعبدلي
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