العراق الى اين؟؟ تحكّم المرجعيات الدينية بالقضايا السياسية يؤدي لاستقالة حكومة عبد المهدي وتعقيد الاوضاع العامة
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جرينتش+2 10:21
الأحزاب القومية واليسارية تطالب بإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات وتعديل قانون العمل

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