الأحزاب القومية واليسارية تطالب بإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات وتعديل قانون العمل

جاءنا التصريح الصحفي التالي الصادر عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، والمذيل بتوقيع الناطق الرسمي د. سعيد ذياب..

**توقف ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في اجتماعه الدوري الذي عقده في مقر حزب الوحدة الشعبية أمام المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والفلسطيني والعربي وخلص الى الموقف التالي

على الصعيد المحلي:

_ اعتبر الائتلاف أن كل الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة كخطوات للتخفيف من نتائج الأزمة الاقتصادية والمعيشية لم تلامس القضايا الجوهرية المتمثلة بفتح ملفات الفساد وخاصة القضايا الكبرى التي يتداولها الناس بعناوينها وأسماء المتورطين فيها والتي تشمل أصول ومؤسسات وطنية تم بيعها بأبخس الأثمان وإهدار عوائدها المالية، إضافة لقضايا استغلال الموقع والوظيفة العامة لإهدار المال العام والإثراء على حساب الوطن والمواطن الذي يعاني من نتائج هذه الأزمة التي كانت نتاجاً للنهج السياسي والاقتصادي التي سارت عليه الحكومات المتعاقبة واستمرت فيه الحكومة الحالية، ومحاسبة كل من تعاقب في موقع المسؤولية عن تضخم المديونية وتكريس التبعية والارتهان للمؤسسات المالية الدولية، واستمرار العجز في الموازنة العامة للدولة للعام والذي سجل (1,2) مليار دينار في مشروع الموازنة للعام (2020) التي أقرتها الحكومة قبل أيام رغم كل هذه الاجراءات التي تتحدث عنها.

وفي القضايا المباشرة التي تلامس حياة الناس وخاصة الفقراء وأصحاب الدخل المحدود يدعو الائتلاف الى عدم الاستجابة لاملاءات وشروط صندوق النقد الدولي بعدم المساس بضريبة المبيعات،ويطالب الحكومة بإعفاء السلع الأساسية من ضريبة المبيعات، وتعديل قانون العمل الذي يسلب العمال والشغيلة حقوقهم.

_ سجل الائتلاف رفضه وادانته لنهج الاعتقال السياسي والتضييق على الحريات العامة الذي تمارسه الحكومة على الحزبيين والنشطاء السياسين والإعلاميين وعدد من النواب بالتوقيف والتحويل الى المحاكم حيث وصل عدد الموقوفين والمحكومين حوالي (54) مواطناً.

ودعى الائتلاف الى وقف هذه السياسة والإفراج عن المعتقلين السياسين ورفضه لرفع الحصانة عن عدد من النواب تمهيداً لتقديمهم الى المحاكم، ووقف تحويل المدنيين الى محكمة أمن الدولة.

_ أكد الائتلاف على موقفه الثابت بإلغاء معاهدة الذل والعار (وادي عربة) والغاء كل الاتفاقيات وعلى رأسها اتفاقية استيراد الغاز الفلسطيني المسروق التي تم توقيعها مع الكيان الصهيوني، ورفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، ويعتبر الائتلاف أن كل من يمارس التطبيع لا يمثل إرادة شعبنا العربي الأردني ويتنكر لدماء الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الأردن وفلسطين.

على الصعيد الفلسطيني:

_ يدين الائتلاف العدوان الأمريكي الصهيوني المتواصل على الشعب العربي الفلسطيني بمنح المستوطنات الصهيونية الشرعية، واستمرار تهويد الأرض والقتل والاعتقال وهدم البيوت واستهداف الأماكن المقدسة وتواصل هذا العدوان على قطاع غزة المحاصر، ويتوجه الائتلاف بالتحية والاعتزاز بالأسرى والأسيرات الأبطال في معتقلات العدو الصهيوني، ويثمن نضالاتهم في مواجهة سياسة القتل المتعمد والإهمال الطبي والقمع والعزل والتوقيف الإداري، ويترحم الائتلاف على روح شهيد الحركة الأسيرة الشهيد سامي أبو دياك الذي كان يواجه الجلاد الصهيوني بلحمه الحي المتهالك من المرض القاتل اللعين، ومطالبة الحكومة بممارسة دورها والضغط على العدو الصهيوني لتسليم جثمان الشهيد سامي أبو دياك، ويتوجه الائتلاف بالتحية للرفيقة المناضلة خالدة جرار التي تم اعتقالها وتوقيفها إداريا للمرة الثالثة والتحية لكل الأسيرات والأسرى الذين يسجلون ملحمة القيد والحرية.

على الصعيد العربي:

_ يعيد الائتلاف التأكيد على موقفه بدعم المطالب المشروعة للجماهير التي خرجت في لبنان والعراق رفضاً للطائفية المقيتة، وفي مواجهة قوى الفساد التي دمرت اقتصاد البلدين وأوصلت الناس الى مرحلة الجوع وفقدان كل مقومات الحياة الكريمة، ويطالب الائتلاف القوى الوطنية الحية في لبنان والعراق بعدم السماح للتدخل الأجنبي ومحاولات البعض لاستغلال هذا الحراك الشعبي والمطالب المشروعة لحرفه عن مساره وتحويله لخدمة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية الذي يستهدف قوى المقاومة والمزيد من التفتيت والتقسيم للواقع العربي.

_ يدين الائتلاف التطبيع الرسمي العربي مع الكيان الصهيوني وفتح أبواب بعض العواصم العربية لهذا الكيان المجرم القاتل تحت أي مسمى أو عنوان سياسي أو اقتصادي واعلامي ورياضي، والذي يدلل على حجم التداعي والانهيار الذي يعيشه أطراف من النظام الرسمي العربي المتحالفة مع الإدارة الأمريكية.

عمان في 30/11/2019