ازدحام شديد وتهافت على الشراء.. حركة تسوق كثيفة في عمان امس بمناسبة “الجمعة البيضاء”

ازدحمت مراكز تجارية في عمّان بالمتسوقين امس الجمعة، إثر إعلان بعض المتاجر تخفيضاً لأسعار بضائعها بنسب تراوحت بين 30% إلى 60%، وهي تخفيضات درج اعتمادها فيما يعرف “بالجمعة البيضاء”.

وتأتي تسمية “الجمعة البيضاء” في الدول العربية، تأثرا بما يعرف في الدول الأوروبية وأميركا الشمالية “بالجمعة السوداء”، وهو اليوم الذي يستغله المتسوقون لشراء هدايا عطلة “عيد الشكر” و”عيد الميلاد”، إذ تشهد الأسواق حركة نشطة إثر تخفيضات في الأسعار تعتمدها المتاجر لجذب المتسوقين.

وقد اكتظت المتاجر في عمان بالرجال والنساء والأطفال، فيما ملأ زبائن عربات تسوقهم ببضائع مختلفة، وتجمع آخرون في طوابير عند صناديق الدفع (الكاشير).

وشهدت بعض الشوارع المحيطة بالمراكز التجارية ازدحاماً لسيارات المتسوقين، الأمر الذي أضطر شرطة السير للتواجد بكثافة لتنظيم حركة المرور.

ووفقا لنقابة تجار الالبسة والاقمشة والاحذية، بدأت “المحلات والعلامات التجارية بنشر الإعلانات والتسويق للخصومات والعروض لمدة 3 أيام وهي الخميس والجمعة والسبت، مما شجع المواطنين للقدوم للأسواق وشراء ما يروه مناسباً لهم”.

وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، منير ديه، إن الأسواق التجارية والمولات “شهدت حركة كثيفة، حيث بدأ المواطنون بالتوافد منذ الخميس واستمر ذلك الى الجمعة، نظراً لأن مجموعة كبيرة من المحلات والمراكز التجارية قدمت خصومات بنسب مختلفة”.

واضاف: “نتوقع نتائج جيدة بعد 3 أيام، سنقوم الأحد بقياس نجاح هذه الحملة التسويقية ومدى استفادة التجار منها”،

وبدا أن اكتظاظ المتسوقين لم يقتصر على التاجر بل امتد إلى المطاعم ومحلات بيع الحلويات.

وعلى هذا الصعيد، اكد ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسي ارتفاع وتيرة الحركة التجارية لجهة شراء الالبسة تزامنا مع يعرف بـ “الجمعة البيضاء” بنسب وصلت الى 50 % مقارنة بالايام الاعتيادية.

وقال القواسمي ان نشاط الحركة التجارية على شراء الالبسة والاحذية والإكسسوارات تركز بشكل كبير داخل المراكز التجارية (المولات) في حين كانت في باقي المناطق محدودة.

واوضح القواسمي ان نسب التخفيضات وصلت الى 70 % وشملت اغلب الاصناف والموديلات الجديدة داخل محال الالبسة والاحذية خصوصا عند محال أصحاب العلامات التجارية العالمية، كونها تستجيب لما يحدث بالأسواق العالمية بنسب التخفيض والعرض المقدمة مؤكدا بالوقت نفسه ان تلك التخفيضات تعد حقيقية وتخضع لرقابة وموافقة الجهات الحكومية.

واشار القواسمي الى ان مستويات أسعار الالبسة والأحذية التي شملتها التخفيضات امس كانت بالتكلفة، وذلك لحاجة التجار للسيولة المالية للقدرة على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير خصوصا فيما يتعلق بالكلف التشغيلية من رواتب وأجور محال واثمان البضائع.

وبين القواسمي ان غرفة تجارة الاردن تواصلت خلال الفترة الماضية مع الجهات الحكومية خصوصا دائرة الجمارك العامة من اجل تسهيل دخول البضائع وتمكين التجار للاستفادة من يوم”الجمعة البيضاء” لانعاش الاسواق وزيادة مبيعاتهم وتعويض حالة الركود التي شهدتها الاسواق خلال الفترة الماضية. موضحا ان اسعار البضائع ستعاود الى مستوياتها الطبيعة خلال اليومين المقبلين مع انتهاء الشهر الحالي.