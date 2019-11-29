للجمعة الرابعة .. هيئة كسر الحصار تؤجل فعالياتها بغزة لحرمان نتنياهو من تصدير ازمته

قررت هيئة كسر الحصار في قطاع غزة تأجيل فعاليات اليوم الجمعة، للمرة الرابعة على التوالي.

وقالت الهيئة في بيانٍ لها : إننا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، وفي خضم التهديد الإسرائيلي الذي يسعى خلاله المجرم نتنياهو لتصدير أزمته الداخلية لقطاعنا المحاصر كي يوغل في دماء الابرياء من المشاركين في مسيرات العودة، وحرصاً من الهيئة على تفويت هذه الفرصة على العدو وعلى تحالف اليمين المتطرف وجيشه المجرم ، فاننا نؤكد على التالي:-

أولاً: نتوجه بتحية المجد والوفاء لشهدائنا الأبرار – الأكرم منا جميعاً- وفي مقدمتهم الشهيد الأسير سامي أبو دياك، والذي ارتقى شهيداً في جريمة اعدام صهيونية جديدة بحق الحركة الأسيرة ً، وستبقى دمائهم الطاهرة مشعلاً للعودة والتحرير.

ثانياً: ارتباطاً بالظروف الأمنية الخطيرة جداً، وفي ضوء تهديدات المجرم ” نتنياهو” بارتكاب حماقة من خلال شن عدوان شامل جديد على قطاع غزة، لحماية نفسه من الملاحقة على تهم الفساد، ولإشباع غريزة هذا الكيان الصهيوني المتعطشة للدماء، ومن منطلق المسئولية الوطنية الملقاة على عاتقنا ومن أجل الحفاظ على حياة أبناء شعبنا، قررت الهيئة تأجيل مسيرات العودة التي كانت مقررة يوم الجمعة القادم وذلك من أجل تفويت الفرصة على العدو الصهيوني.

ثالثاً: لقد قررت الهيئة اتخاذ هذا القرار من منطلق مسئولية عالية وشجاعة، وتؤكد أن هذا القرار غير مرتبط بأية تفاهمات هنا أو هناك، فبوصلتنا ومسئوليتنا الوطنية ستظل شاخصة باتجاه التمسك بثوابت شعبنا وحقه في المقاومة، وفي الحفاظ على دماء أبناء شعبنا أيضاً من أي محاولات غدر صهيونية.

رابعاً: تؤكد الهيئة الوطنية بأن مسيرات العودة مستمرة ومتواصلة بطابعها الشعبي السلمي، وأن كل القرارات المسئولة التي تتخذها في ظل تلك اللحظة الخطيرة وارتباطاً بتربص العدوان بشعبنا، هي قرارات نابعة من أهمية إفشال أهداف ومحاولات الاحتلال الخبيثة للاستفراد بشعبنا في سياق التوظيف السياسي. فالمعركة ما زالت مفتوحة مع هذا العدو ولن ننهيها إلا بتحقيق كل أهدافنا المشروعة.

وختاماً: تدعو الهيئة جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده وأمتنا العربية وأحرار العالم لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف اليوم الجمعة 29/11/2019، إسنادا ًوانتصاراً وتذكيراً للعالم بقضية وشعب فلسطين.