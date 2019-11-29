سبوتنك الروسية: الجيش السوري يحشد جنوب إدلب تمهيدا لعملية واسعة قد تؤدي لتحرير هذه المحافظة المخطوفة

استقدم الجيش السوري تعزيزات عسكرية نوعية إلى ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي بهدف استكمال عمليته العسكرية والقضاء على وجود الجماعات الإرهابية في المنطقة منزوعة السلاح، مع احتمال توسع العمليات وفتح جبهات جديدة بريف إدلب.

وقال مصدر ميداني لوكالة “سبوتنيك” إن الجيش السوري قد استقدم تعزيزات عسكرية إضافية وصلت إلى وحدات الجيش السوري على محاور ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، مشيرا إلى أن التعزيزات التي وصلت تشمل معدات عسكرية وآليات وأسلحة نوعية سوف يتم استخدامها في الوقت المناسب.

وأكد المصدر أن هذه التعزيزات وصلت على مدار الأيام القليلة الأخيرة، وذلك في إطار استكمال الجيش السوري لعملياته العسكرية على محور ريف ادلب الجنوبي الشرقي، مضيفا أن احتمالات توسيع العمل العسكري واردة وكبيرة وقد تحدث في أي لحظة، في مقابل التصعيد المستمر من قبل المجموعات المسلحة والتي تعمل على تعزيز مواقعها القريبة من الجبهات المواجهة لمواقع الجيش السوري في جنوب إدلب.

وأضاف المصدر أن وحدات الجيش السوري على أتم الجاهزية للتعامل مع أي طارئ قد تشهده الجبهات بريف إدلب خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه لا يمكن القبول ببقاء المجموعات المسلحة في المنطقة منزوعة السلاح، وأن الجيش السوري معني بتحرير كامل محافظة إدلب من سيطرة التنظيمات الإرهابية.