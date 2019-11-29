اجرى 4 لقاءات تلفزيونية خلال شهر واحد .. الرئيس الاسد يدشن خطابا اعلاميا جديدا بعد اقتراب سوريا من الانتصار الحاسم
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جرينتش+2 07:16
سبوتنك الروسية: الجيش السوري يحشد جنوب إدلب تمهيدا لعملية واسعة قد تؤدي لتحرير هذه المحافظة المخطوفة

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