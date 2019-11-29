تبادل اطلاق القذائف بين المقاومة في غزة والجيش الاسرائيلي

استهدفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة موقعا عسكريا تابعا لحركة حماس بقذيفتين، شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.

وقبلها اعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم عن سقوط قذيفة اطلقت من قطاع غزة تجاه إسرائيل وانها سقطت في منطقة مفتوحة بالمجلس الإقليمي اشكول، ولا توجد معلومات عن اضرار أو مصابين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي انه قد تم تشغيل الصافرات قبل عدة دقائق، وجرى تمييز قذيفة أطلقت من قطاع غزة الى مناطق بإسرائيل.

وكانت وزارة الصحةفي غزة قد اعلنت، اليوم الجمعة،استشاد فتى فلسطيني واصابة خمسة آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان “ان الطفل فهد محمد الاسطل (16 عاما) استشهد نتيجة اصابته برصاصة في البطن إثر إطلاق قوات الاحتلال النار على عدد من المواطنين شرق خانيونس جنوب القطاع”.

وأضافت الصحة “ان خمسة مواطنين اصيبوا ايضا عصر اليوم الجمعة بعد إطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال شرق خانيونس”.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان انه :”وصل العشرات الذي تجمهروا على منطقة السياج الحدودي. وتم رصد محاولات للاقتراب من السياج، حيث قام عدد منهم بالقاء عبوات ناسفة. مقاتلو الجيش الإسرائيلي ردوا عليهم باستخدام وسائل لتفريق المظاهرات ورصاص مطاطي”.