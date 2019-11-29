الجيش اليمني التابع للحوثيين يُسقط طائرة “أباتشي” سعودية بصاروخ أرض – جو ومصرع طياريها/ فيديو

اعلن المتحدث باسم القوات المسلّحة اليمنية، العميد يحيى، عن اسقاط الدفاعات الجوية اليمنية مروحية أباتشي سعودية في منطقة مجازة قبالة عسير ومقتل طاقمها.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إن “الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت مروحية اباتشي سعودية بصاروخ أرض – جو”.

وأضاف أنه “تم إسقاطها صباح اليوم في منطقة مجازة قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية، وقتل طاقمها المكون من اثنين سعوديين واحترقت بالكامل”.

ولفت إلى أن العملية تمت بتقنية جديدة سيكشف عنها لاحقاً، كما ووثقت العملية بالصوت والصورة بعدسة الاعلام الحربي، وفق سريع.

وأكد سريع أن “الاقتراب من الأجواء اليمنية محظور ولن تكون مكاناً للنزهة لأحد وأنها ستتصدى لكل محاولات الأعداء حتى تصل إلى حماية الأجواء اليمنية بشكل كامل”.