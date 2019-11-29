الأمن العام يتهم البعض بتضليل الرأي العام والاساءة للأجهزة الأمنية

صرح الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام، ان هناك من يحاول تضليل الرأي العام والاساءة للاجهزة الامنية المعنية بالمحافظة على امن الوطن والمواطن.

وأوضح أن هنالك من قام باستخدام ونشر فيديو لرجال الامن العام وهم يقومون بواجبهم بحماية احدى المسيرات التي قام بها مجموعة من الاشخاص المتعطلين عن العمل في وسط البلد ومحاولة ايهام الناس من خلال رسالة مرفقة للفيديو بان هذه المسيرة يقوم بها رجال السير .

ودعا الناطق الاعلامي المواطنين الى عدم تداول او نشر مثل تلك الفيديوهات، والتأكد من كل ما يردهم قبل تداولها ونشرها، مؤكدا ان وحدة الجرائم الالكترونية باشرت بتتبع ورصد كل من قام بنشر وترويج هذا الفيديو بقصد اثارة وتضليل الرأي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .