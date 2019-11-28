رئيس اللجنة العليا للامتحانات يعلن مواعيد تقديم امتحان الشامل في دورته الشتوية المقبلة

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا للامتحانات، الدكتور عبدالله سرور الزعبي أن جامعة البلقاء التطبيقية قد استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) في دورته الشتوية لعام 2020م،

وقال ان الامتحانات العملية ستبدأ صباح يوم السبت الموافق 30/11/2019 وتستمر لغاية يوم السبت الموافق 7/12/2019م، أما الامتحانات النظرية فستكون على النحو الآتي: الورقة الأولى يوم السبت الموافق 14/12/2019م والثانية يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2019م أما الورقة الثالثة والأخيرة فستكون يوم السبت الموافق 21/12/2019م،

ومن المتوقع أن يتقدم الى الامتحان (3964) طالبا وطالبة من (47) كلية جامعية متوسطة من بينهم (1528) طالبا موزعين على (99) تخصصاً ضمن الخطط الدراسية القديمة التي أوقف العمل بها اعتباراً من مطلع العام الجامعي 2017/ 2018، حيث سيتقدم إلى الورقة الأولى (954) طالبا وطالبة ، والثانية (1153) طالبا وطالبة والثالثة (1235) طالبا وطالبة والرابعة (العملي) (770)، و (2436) طالبا وطالبة، موزعين على (68) تخصصا ضمن الخطط الدراسية الجديدة التي بدأ تطبيقها في جميع الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية اعتباراً من بداية العام الجامعي 2017/ 2018، حيث سيتقدم إلى الورقة الأولى (1878) طالبا وطالبة، والثانية (2023) طالبا وطالبة والثالثة (2221) طالبا وطالبة والرابعة (العملي) (1690) طالبا وطالبة،

ومن بين الطلبة الذين سيتقدمون إلى الامتحان (2115) من الطلبة المنتظمين الذين يتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1228) معيدون سبق لهم وأن تقدموا للامتحان ولم يحققوا متطلبات النجاح و(210) طلاب يتقدمون للامتحان لغايات رفع معدلاتهم ليتمكنوا من التجسير إلى الجامعات الأردنية، و(411) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم بالتقدم لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، بعد أن وافق مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية على منحهم فرصة استثنائية للتقدم للامتحان ولمرة واحدة فقط.

وقد تم تجهيز (49) مركزاً للامتحان العملي الذي تشارك فيه (249) لجنة مكونة من (865) عضواً يمثلون المدرسين في جامعة البلقاء التطبيقية والكليات الجامعية المتوسطة التي تشرف عليها الجامعة وأصحاب الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص؛ أما بالنسبة للامتحان النظري فسوف يعقد في (12) مركز امتحان موزعة على جميع محافظات المملكة، من بينها (9) مراكز في كليات جامعة البلقاء التطبيقية، ومركز واحد في إحدى الكليات الخاصة التي تشرف عليها الجامعة، ومركز للكليات العسكرية، ومركز في الكلية التقنية/ الطفيلة، ويشرف على الامتحان النظري حوالي (750) مراقباً وفنياً.

واوضح الدكتور عبد الله سرور الزعبي بأن امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة للخطط الدراسية الجديدة سيعقد وفقاً لمصفوفة مخرجات التعلم التي يحتاجها سوق العمل لكل تخصص، ولن يكون امتحانا تحصيلياً في المواد التي درسها الطالب، بل سيقيس مدى اكتساب واتقان الطلبة للمهارات والمعارف العلمية والتخصصية والتشغيلية والعملية التطبيقية التي اكتسبها خلال دراسته، وستكون جميع الأسئلة من ضمن المهارات المعلنة للطلبة على موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، وقد وضعت الجامعة على موقعها ارشادات وتعليمات للطلبة تتعلق بالامتحان النظري والعملي للخطط الجديدة وبإمكان الطلبة الاطلاع عليها والاستفادة منها عند التحضير للامتحان.

أما بالنسبة لامتحان الكفاءة العملي لطلبة برنامج الدبلوم الفني، فسيعقد خلال الفترة من 30/11 ولغاية 7/12/2019م، ومن المتوقع أن يتقدم إلى هذا الامتحان (162) طالباً موزعين على (13) تخصصاً مهنياً من (14) كلية جامعية متوسطة، وقد تم تجهيز (12) مركزاً لإجراء الامتحان وتشكيل (18) لجنة فاحصة يشارك فيها (102) عضواً تم اختيارهم من المدرسين في الكليات الجامعية المتوسطة وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.

وذكر الدكتور الزعبي أنه بإمكان الطلبة المعنيين الاطلاع على برنامج ومواعيد ومراكز الامتحانات العملية من خلال دخولهم إلى موقع وحدة التقييم والامحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية، كما أنه بإمكان كل طالب معرفة رقم جلوسه ومركز الامتحان والقاعة التي سيتقدم فيها إلى الامتحان من خلال الدخول إلى موقع وحدة التقييم والامتحانات العامة اعتباراً من يوم الاثنين المقبل.