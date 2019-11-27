وزارة العمل تحذر من مكاتب تشغيل وهمية عبر شبكة الانترنت

حذرت وزارة العمل, الباحثين عن العمل ، من شركات وهمية للتوظيف سواء عبر شبكة الإنترنت، او بعض وسائل الإعلام ، والتي تنتحل أحيانا أسماء شركات توظيف مشهورة من أجل الإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وطالب الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب في بيان صحفي الباحثين عن العمل بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، حيث إن هذه الشركات تستغل حاجة ضحاياها للوظيفة، وتمارس عليهم النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية، مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها وبدون وجود وظائف حقيقية.

واضاف الخطيب ان بعض الأشخاص او الجهات تدعي ايضا انها شركات توظيف محلية وتقوم بالإعلان عن وظائف وهمية من خلال صفحات التواصل الإجتماعي او بعض وسائل الإعلام.

واكد الناطق الاعلامي ان وزارة العمل تقوم باستمرار بنشر اسماء وعناوين شركات التوظيف المحلية والموثوقة والمرخصة عبر الموقع الالكتروني لوزارة العمل http://www.mol.gov.jo/.

واوضح ان عدد مكاتب التشغيل المرخصة (52) شركة ومعلوماتها كافة منشورة على الموقع الالكتروني للوزارة, حيث تتولى الوزارة واجب الترخيص والاشراف والمتابعة لهذه الشركات .

كما طالب الناطق الاعلامي الشباب الباحث عن عمل عدم التعامل مع اي اعلان للتوظيف الا بعد الدخول الى الموقع الالكتروني للوزارة والتأكد ان شركة التوظيف مسجلة حسب الاصول, ومراجعة اقرب مديرية عمل او تشغيل لغايات التأكد من قانونية عمل اي مكتب يقوم بالاعلان عن وظائف.

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