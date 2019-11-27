هل هذه افعال رئيس عاقل؟؟ ترامب يثير موجة من السخرية جراء نشره صورة مركبة لوجهه على جسد ملاكم مشهور
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جرينتش+2 01:12
وزارة الخارجية تطالب سلطات الاحتلال تسليمها جثمان الشهيد سامي أبو دياك

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