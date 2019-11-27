وزارة الخارجية تطالب سلطات الاحتلال تسليمها جثمان الشهيد سامي أبو دياك

الناصرة – خدمة قدس برس

طالبت السلطات الأردنية من الاحتلال الإسرائيلي، تسليمها جثمان الأسير الفلسطيني الشهيد سامي أبو دياك الذي استشهد امس الثلاثاء، في أحد السجون الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت الإذاعة العبرية، اليوم الأربعاء، إن السفارة الأردنية في تل أبيب تقدمت إلى “إسرائيل” بطلب تسليم جثمان أبو دياك إلى ذويه في الأردن لدفنه هناك.

وأضافت أن السفارة طلبت أيضا تزويدها بمعلومات حول ظروف استشهاد “أبو دياك” ووضعه الصحي خلال فترة سجنه.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال جلسة للبرلمان، أن بلاده تعمل على إحضار جثمان الشهيد بناء على طلب عائلته.

واستشهد أبو دياك، صباح الثلاثاء، في معتقله، حسب نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وأبو دياك (37 عاما) من سكان بلدة “سيلة الظهر” بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية، اعتقل في تموز/يوليو 2002، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 3 مرات و30 عاما.

وسبق أن خضع في عام 2015 لعملية استئصال أجزاء من أمعائه نتج عنها إصابة بالفشل الكلوي والرئوي، حسب “هيئة شؤون الأسرى”.