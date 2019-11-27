القبض على المتورط بسرقة مكتب احوال بصيرا والبحث عن شريكه

القت الأجهزة الأمنية القبض على احد الاشخاص المتورطين بسرقة مكتب احوال بصيرا بمحافظة الطفيلة.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في بيان، ان بلاغا ورد لمديرية شرطة محافظة الطفيلة بتاريخ 24 تشرين الثاني الحالي، بتعرض مكتب احوال بصيرا في المحافظة للسرقة بعد دخول مجهولين داخله وخلع قاصة حديدية وسرقة محتوياتها وهي عبارة عن مجموعة اختام واوراق ووصولات وجوازات سفر ومبلغ مالي بسيط، وتم تشكيل فريق تحقيقي خاص من مديرية الشرطة والبحث الجنائي والمختبر الجنائي لمتابعة التحقيق في الحادثة.

وافاد الناطق الاعلامي، بان فريق التحقيق ومن خلال جمع المعلومات ومتابعتها تمكن من تحديد هوية احد الاشخاص المتورطين بالسرقة وجرى التحرك لمنزله والقى القبض عليه، وبتفتيش المنزل عثر في داخله على بقايا لبعض المسروقات من داخل مكتب الاحوال وقد جرى حرقها، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بالدخول الى مكتب الاحوال بالاشتراك مع شخص اخر وخلع قاصة حديدية داخله وسرقة محتوياتها، وما زال التحقيق والبحث جارياً عن شريكه.

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